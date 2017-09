Merkel in Heidelberg mit Paradeisern beworfen

Auf einer roten Jacke ist ein Paradeiserfleck nicht so schlimm - © APA (dpa)

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist bei einem Wahlkampfauftritt in Heidelberg mit zwei Paradeisern beworfen worden. Dabei wurde sie am Dienstagnachmittag an der linken Hüfte von einigen wenigen Spritzern getroffen. Auch die neben ihr stehende Moderatorin der CDU-Veranstaltung bekam etwas ab.