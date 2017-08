Merkel hält Vollbeschäftigung bis 2025 für möglich

Der Wahlkampf tritt in die heiße Phase - © APA (dpa/Symbolbild)

Zum Auftakt der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Ziel der Vollbeschäftigung in Deutschland bis zum Jahr 2025 ausgegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt solle die Arbeitslosigkeit unter drei Prozent sinken, sagte die CDU-Chefin am Samstag bei einer Veranstaltung in Dortmund. Sie glaube, “dass das zu schaffen ist”.