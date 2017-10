Merkel für weniger Vorbeitrittshilfen an die Türkei

Merkel vor Beginn des EU-Gipfels - © APA (AFP)

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel tritt für weniger Vorbeitrittshilfen an die Türkei ein. Merkel sagte am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel, die demokratische Entwicklung der Türkei sei “sehr negativ einzuschätzen, nicht nur weil viele Deutsche verhaftet wurden”. Insgesamt bewege sich die rechtsstaatliche Entwicklung in der Türkei in die falsche Richtung.