Merkel für stärkeren europäischen Kampf gegen Fluchtursachen

Merkel lobte Italien in den höchsten Tönen - © APA (AFP)

Der deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich angesichts der vielen in Italien ankommenden Migranten für eine stärkere europäische Bekämpfung von Fluchtursachen ausgesprochen. Die EU könne nicht nur ein Europa der Wirtschaft sein, sondern müsse allen Herausforderungen gemeinsam begegnen, sagte sie am Mittwoch beim Westbalkan-Gipfel in Triest.