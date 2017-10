Merkel erwartet keine EU-Beschlüsse über Türkei-Beitritt

Merkel hatte um einen Lagebericht gebeten - © APA (AFP)

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will auf dem bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel wie angekündigt das Verhältnis zur Türkei thematisieren, erwartet aber keine konkreten Beschlüsse über die Beitrittsverhandlungen. Die deutsche Bundesregierung habe die EU-Kommission um einen Bericht zur Lage gebeten, sagte sie am Samstag.