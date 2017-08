Merkel bekennt sich zur Einführung der Pkw-Maut

Bundeskanzlerin Merkel stützt das CSU-Vorhaben - © APA (dpa)

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich klar zur Einführung der umstrittenen Pkw-Maut bekannt. “Ich finde, wir sollten jetzt diese Maut auch umsetzen”, sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin. “Es ist schon so, dass die deutschen Autofahrer auf vielen Straßen Europas auch Maut bezahlen.”