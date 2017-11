„meorstimmig“ lädt zur CD-Präsentation

„Alls hat in Leobo sine Zied“

Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Sabrina und Jenni hat Heide Maria Egender ihre inzwischen ihre zweite CD- Aufnahme gemacht. Das Mutter-Tochter-Trio möchte nun unter dem Namen „meorstimmig“ ihre neue CD – „Alls hat im Leobo sine Zied“ der Öffentlichkeit vorstellen. Die in Mundart gesungenen Texte, naturverbunden, aus dem Leben gegriffen, einfach zum Nachdenken und Genießen hat die Musikerin in ihre ganz eigenen Kompositionen verpackt. Mit ruhigen und harmonischen Liedern zeigen die Sängerinnen ihre musikalischen Vorlieben und freuen sich auf ein erstes Hinhören aller Musikliebhaber. Recht herzlich möchte „meorstimmig“ zur Präsentation der neuen CD am Samstag den 2. Dezember 2017 um 20 Uhr im Gasthof Ur-Alp in Au einladen.