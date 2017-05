“Menschliches GleithÃ¶rnchen” will Weltrekorde brechen

Fraser Corsan hat sich viel vorgenommen: Der Brite will mit seinem Fluganzug von einem Heißluftballon aus rund 12800 Meter abspringen und dann vier Weltrekorde brechen, während er der Erde entgegenrast. “Zusätzlich zur Höhe, werde ich versuchen die Höchstgeschwindigkeit zu fliegen, so viel wie ein Bugatti oder Ferrari F50, also rund 400 Km/h.” Und damit wäre Corsan der schnellste Mensch ohne maschinelle Hilfe. Außerdem würde der ehemalige Raumfahrtsicherheitsingenieur den Höhenrekord mit einem Wingsuit und die längste geflogene Distanz brechen.

(reuters)