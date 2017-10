Menschenschmuggler in Süditalien gefasst

Die italienische Polizei hat in Süditalien sieben Menschenschmuggler gefasst, die mehr als 150 Migranten von Griechenland auf dem Seeweg nach Italien gebracht haben sollen. Die Migranten kamen aus Syrien, dem Irak und Somalia. Das teilte die italienische Finanzpolizei am Donnerstag in Lecce mit. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, illegale Migration über das Mittelmeer begünstigt zu haben.

Für die Überfahrt mussten die Menschen 4.500 Euro bezahlen. Insgesamt werde gegen 26 Personen aus Italien, Griechenland und Albanien ermittelt, hieß es. Die Ermittler waren auf den Schlepperring aufmerksam geworden, als 2014 und 2015 immer wieder Boote an der Küste Apuliens anlegten. Unter den Festgenommenen sind ehemalige Zigarettenschmuggler, die ein großes Geschäft im Menschenschmuggel witterten. In Italien kommen besonders viele Migranten an, die meisten kommen aus Afrika über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa. Immer wieder legen Boote mit Migranten aber auch von der griechischen oder türkischen Küste in Richtung Italien ab. (APA/dpa)