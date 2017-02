Menschenrechtskommissar – Türkei auf “sehr gefährlichem Weg”

Erdogan kann derzeit per Dekret regieren - © APA (AFP)

Ein freier öffentlicher Meinungsaustausch ist nach Ansicht des Menschenrechtskommissars des Europarats in der Türkei immer weniger möglich. “Der Raum für eine demokratische Debatte in der Türkei ist alarmierend geschrumpft”, erklärte Nils Muiznieks am Mittwoch in Straßburg. “Unter dem laufenden Ausnahmezustand ist die Situation bedeutend schlechter geworden.”