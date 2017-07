Menschenrechtler prangern Polizeigewalt auf Lesbos an

Menschenrechtsorganisationen fordern Aufklärung - © APA (AFP)

Internationale Menschenrechtsorganisationen haben gegen “unmenschliche” Polizeigewalt im Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos protestiert. In einer am Mittwoch an alle Medien in Griechenland gerichteten Erklärung fordern 14 Organisationen, dass die in einem Video im Internet gezeigten Gewaltszenen untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.