Menschenkette für inhaftierte Separatisten in Katalonien

Aus Protest gegen die juristische Verfolgung von Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung haben am Samstag tausende Menschen mit einer Menschenkette demonstriert. Die mehrere Kilometer lange Menschenkette mit Fotos von inhaftierten oder exilierten Unabhängigkeitsbefürwortern reichte am Samstag vom Dorf Collbato bis zum Gipfel Cavall Bernat im Montserrat-Gebirge nahe Barcelona.

An der aufsehenerregenden Aktion beteiligten sich unter anderem Bergsteiger. Sie befestigten ein sehr langes gelbes Band an einem Felsen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das gelbe Band ist ein Zeichen der Solidarität mit den Unabhängigkeitsbefürwortern. Der spanische Justizminister Rafael Catala hatte das Symbol Anfang des Monats als “beleidigend” verurteilt, weil damit behauptet werde, “dass es politische Gefangene in Spanien gibt, obwohl es inhaftierte Politiker sind”.