„Menschenbilder“ in Schruns

Vernissage der Vorarlberger Berufsfotografen lockte Interessierte an den Kirchplatz

Sie sind großformatig, farbig oder schwarz-weiß, sie stehen auf dem Kirchplatz in Schruns und sie zeigen Menschen. Und dies aus allen Teilen der Welt, in unterschiedlichen Situationen, aus unterschiedlichen Perspektiven und in diversen Posen. Die Rede ist von der Ausstellung „Menschenbilder“ der Vorarlberger Berufsfotographen, die am vergangenen Freitag Nachmittag auf dem Schrunser Kirchplatz bei herrlichem Sonnenschein ihre Vernissage feierte.

Kreativität

Mit insgesamt 37 Bildern gibt die Ausstellung einen kleine Ausschnitt dessen wieder, was von den Mitgliedern der Fachgruppe der Berufsfotografen in Vorarlberg an kreativer Arbeit geleistet wird. „Wir möchten damit zeigen, wie dicht und vielschichtig das Spektrum unserer Berufsgruppe innerhalb der letzten Jahre geworden ist und zu welch engmaschigem Netzwerk sich die Fotografen-Szene in unserem Land verflochten hat“, so der Obmann der Vorarlberger Berufsfotografen Mathias Weissengruber, der zusammen mit seinem Stellvertreter Manuel Riesterer die Ausstellung initiiert hat. „Nur gelungene Fotografien überwinden die Aufmerksamkeitsschwelle, dringen tiefer ins Bewusstsein und brennen sich in unser Gedächtnis ein, während die Mehrzahl der visuellen Eindrücke innerhalb von Augenblicken spurlos wieder verschwindet“, weiß der Fotograf aus eigener Erfahrung.

Mensch im Mittelpunkt