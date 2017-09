Menschen wollen im Auto lieber selbst die Kontrolle haben

Noch sind die Autofahrer skeptisch - © APA (Symbolbild/AFP)

Die Mehrheit der Menschen will ihr Auto auch in Zukunft lieber selbst steuern und dem Fahrzeug nicht völlig die Kontrolle überlassen – das zeigt eine Umfrage aus Deutschland. Knapp jeder Dritte (30 Prozent) kann sich auf gar keinen Fall vorstellen, in einem autonom fahrenden Wagen unterwegs zu sein, wie die repräsentative Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young ergab.