Mensch im Zentrum

Neben der wichtigen Fach- und Sozialkompetenz fördert und fordert der Lehrplan der SOB Teamfähigkeit und vernetztes Denken. Die Studierenden werden auf diese Weise befähigt, Menschen in Ausnahmesituationen zu begleiten, zu unterstützen und zu pflegen.

Wertschätzend

Im Rahmen der Ausbildung im Bereich Familienarbeit bietet die SOB die Kombi-Ausbildung Familienarbeit/Behindertenarbeit an. Fixer Bestandteil an der SOB ist zudem die Ausbildung zum/zur Fach- und Diplom-SozialbetreuerIn für Altenarbeit. Mit dieser Bandbreite stehen künftigen SozialbetreuerInnen viele Wege offen. „Wichtige Themen an unserer Schule sind Werte-vermittlung sowie die wertschätzende Haltung bei der Arbeit. Der jeweilige Mensch entscheidet, diese Selbstbestimmung wird ernst genommen“, erklärt Direktorin Katharina Lang.

Tag der offenen Tür am 3. März

Welches Aufnahmeverfahren die künftigen Studierenden erwartet, welche Voraussetzungen man für die jeweiligen Berufe mitbringen sollte, Einblicke in den Schulalltag und welche Möglichkeiten der Ausbildung sich bieten – darüber können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür an der SOB informieren. Am 3. März warten von 14 bis 18 Uhr neben interessanten Einblicken, Rundgängen und Vorträgen auch Kinderbetreuung auf die BesucherInnen.

Tag der offenen Tür:

Heldendankstraße 50,

Bregenz,

Freitag, 3. März 2017,

14–18 Uhr

www.sozialberufe.net

Anmeldungen für das Schuljahr 2017/2018 sind bis Ende März für Altenarbeit bzw. bis Ende April für die Kombi Familien-/Behindertenarbeit möglich.

Wir vermitteln Fach- und Sozialkompetenz, fördern und fordern Teamfähigkeit auf Basis zeitgemäßer Erwachsenenbildung.

Katharina Lang

Direktorin SOB