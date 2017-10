Mennel rettet Hittisau einen Punkt

Die Gastgeber starteten gut in die Partie und fanden in der ersten Viertelstunde die besseren Torchancen vor. Doch mit Fortdauer des Matches kamen wir besser in Fahrt und erarbeiteten uns nun selbst gute Möglichkeiten, welche aber nicht genutzt werden konnten. Die größte Torchance aber raubte uns in Halbzeit eins wohl der Schiedsrichterassistent. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der gute Spielleiter auf Elfmeter, doch sein Assistent hatte als einer der wenigen Personen den Ball vorher schon im Toraus gesehen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei dann vorerst eine ausgeglichenes Wälderderby mit Torchancen auf beiden Seiten. Es war den Gastgebern vorbehalten, in Minute 62 eine davon zu nutzen und mit 1:0 in Führung zu gehen. Nach einem kurzen Schock zeigte das Team des KFZ Hagspiel FC Hittisau aber eine starke Reaktion und versuchte mit viel Einsatz die Partie zu drehen. Nach einem Eckball in der 76. Minute gelang auch der verdiente Ausgleichstreffer. Doch unsere Mannschaft wollte noch mehr und machte weiter Druck, ohne allerdings etwas Zählbares zu erreichen. Im Gegenteil hätte man sich knapp vor dem Ende fast noch einen Gegentreffer eingefangen. Nach einem riskanten Rückpass zu unserem Tormann konnte dieser im letzten Moment noch vor dem gegnerischen Stürmer klären. So blieb es schlussendlich bei einem 1:1 Remis.

Unser 1b-Team feierte einen klaren 3:0 Auswärtserfolg bei der Spg. Hörbranz/Hohenweiler.

Vorschau KFZ Hagspiel FC Hittisau – RW Langen:

Am Sonntag, dem 15. Oktober 2017 um 10.30 Uhr spielt der KFZ Hagspiel FC Hittisau zuhause gegen RW Langen. Die Gäste konnten in der letzten Runde einen klaren Heimsieg feiern und haben auch in der abgelaufenen Saison beide Spiele gegen unser Team für sich entschieden. Somit wäre es für die Martinovic-Truppe eigentlich wieder einmal an der Zeit, einen vollen Erfolg gegen die Langener Elf einzufahren. Für dieses Vorhaben steht unserem Trainer der komplette Kader zur Verfügung. Wir hoffen, dass viele Hittisauer Fans bei diesem Spiel die Heimmannschaft lautstark unterstützen werden. Als Spieltagsponsor konnte die Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald gewonnen werden.

Unser 1b-Team trifft im Anschluss an das Spiel der ersten Mannschaft um 13.00 Uhr auf den Tabellenführer aus Hard. Danach läuft um 15.15 Uhr noch die U14-Mannschaft des FNZ Vorderwald gegen die Alterskollegen des FNZ Rotachtal auf.