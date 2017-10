Menasse attackiert Kurz: “Ein Kasperl Straches”

Robert Menasse hält nicht viel von Sebastian Kurz - © APA (AFP)

Der Schriftsteller Robert Menasse hat in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung “La Repubblica” scharfe Kritik an Wahlsieger Sebastian Kurz (ÖVP) geübt. Der ÖVP-Chef sei ein “Kasperl” in den Händen von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, sagte der österreichische Autor dem römischen Blatt.