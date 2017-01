Memphis überraschte NBA-Topteam Golden State Warriors erneut

Freude bei den Memphis Grizzlies - © APA (GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Die Memphis Grizzlies haben das NBA-Topteam Golden State Warriors zum zweiten Mal innerhalb eines Monats bezwungen. Am Freitag gaben die Kalifornier in der eigenen Halle in Oakland einen Vorsprung von 24 Punkten im dritten Viertel aus der Hand und verloren nach Verlängerung 119:128.