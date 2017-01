Start ins neue Jahr mit einem Sieg - © APA (Archiv)

Gerald Melzer ist erfolgreich in die neue Tennis-Saison gestartet. Der Niederösterreicher setzte sich am Dienstag in der ersten Runde des ATP-Turniers von Doha in drei Sätzen 6:7(2),6:3,6:2 gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu durch. Der Niederösterreicher wird es im Achtelfinale damit voraussichtlich mit dem Weltranglisten-Ersten Andy Murray zu tun bekommen.