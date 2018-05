Termin: Melodien der Sehnsucht im J.J. Ender Saal

Mäder. Aletha Prantl, Andreas Kiraly und Vera Prantl-Stock laden kommenden Samstag zum Konzert in den J.J. Ender-Saal.

Wenn Aletha Prantl ihre Stimme erhebt und zum Konzertabend in den J.J. Ender-Saal lädt, dann eilen die Fans und freuen sich auf einen musikgeladenen, stimmgewaltigen Abend unter Freunden. Begleitet von Vera Prantl-Stock (Sopran, Gitarre, Violine) und Andreas Kiraly am Klavier, wird die Sängerin am Samstag, 25.Mai 2018 um 18.00 Uhr ihr musikalisches Können unter Beweis stellen, immer im Dienste für den guten Zweck, in diesem Falle für den Sozialfonds Mäder. Sehnsuchtsmelodien zwischen Tag und Nacht, Mond und Sternen erwarten die Besucher des Konzertes. PE