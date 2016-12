Mellau-Damüls trotzt dem Schneemangel

Inhaber des 3-Täler-Skipasses warten schon sehnlichst darauf, dass Frau Holle endlich ein Einsehen hat und den Winter mit entsprechendem Schneefall einziehen lässt. Nur einzelne Skigebiete im Bregenzerwald haben aufgrund entsprechender Beschneiungsmöglichkeiten den Liftbetrieb schon aufnehmen können. Dazu gehört Mellau-Damüls, wo die Pistenverantwortlichen unermüdlich und permanent um jeden Kubikmeter Schnee kämpfen. Die Skifahrer genießen das herrliche Wetter in den Bergen und sind dankbar für die wenigen geöffneten Abfahrten, obwohl diese an bestimmten Stellen nur einige Meter breit sind. Am Wochenende soll nun die Gipfelbahn zwischen Mellau und Damüls sowie der Sessellift „Hohe Wacht“ in Betrieb gehen. Mit ergiebigen Schneefällen kann auch in den nächsten Tagen nicht gerechnet werden.