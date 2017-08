Melbourne bei lebenswertesten Städten vor Wien und Vancouver

Gemessen wird unter anderem, wie es in Sachen Gesundheitswesen, Kultur, Umwelt, Bildung und Infrastruktur steht. Einbezogen wird zum Beispiel aber auch, wie groß die Gefahr von Terroranschlägen ist. Unter die Top Ten schafften es auch Vancouver, Toronto und Calgary (3/4/5) in Kanada, Adelaide und Perth (5/7) als weitere australische Städte sowie Auckland (8) in Neuseeland und die finnische Hauptstadt Helsinki (9) sowie Hamburg (10). Auf den letzten von 140 Plätzen findet sich die syrische Hauptstadt Damaskus. Die Plätze davor belegen Lagos (Nigeria), Tripolis (Libyen), Dhaka (Bangladesch) und Port Moresby (Papua-Neuguinea).

(APA/dpa)