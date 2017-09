Meistertrainer Hofer sagt Austria Lustenau ab

Mit Anif hat Thomas Hofer im Vorjahr den Meistertitel in der Regionalliga West geholt. Der Salzburger galt bei Austria Lustenau als potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Excoach Andreas Lipa. Hofer erfüllt aber beim Salzburger Regionalligisten seinen Einjahresvertrag und will mit Anif selbst eventuell in die Erste Liga aufsteigen. Noch vor dem Westderby am Freitag, 29. September, 20.30 Uhr, will Austria Lustenau einen neuen Trainer präsentieren, wenn gleich Hubert Nagel keinen Schnellschuss machen will.

DAS SAGT ANIF MEISTERMACHER THOMAS HOFER NACH DEM SPIEL IN DORNBIRN UND ÜBER DIE SPORTLICHE ZUKUNFT VON ANIF