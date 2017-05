Meisterparty vorbei: Salzburger auf Cup-Finale fokussiert

Die Salzburger streben erneut das Double an - © APA

Bierduschen sind im Lager der Salzburger vorerst wieder passé. Nach den Feierlichkeiten über den vierten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga ist das nächste Ziel klar vor Augen: Im Finale des ÖFB-Cups am Donnerstagabend in Klagenfurt (20.30 Uhr/live ORF eins) soll auch das vierte Double in Serie Realität werden. Am Wörthersee wartet aber ein “Auswärtsspiel”.