Meisterbäcker Ölz kann vielleicht in Dornbirn-Wallenmahd ausbauen

In der seit Monaten schwelenden Kontroverse rund um die Ansiedlungspläne des Dornbirner Lebensmittelherstellers Ölz Meisterbäcker auf einem Grundstück in der Landesgrünzone in Weiler könnte sich jetzt zumindest eine teilweise Lösung abzeichnen. Wie Ölz am späteren Dienstagnachmittag mitteilte, verhandle das Unternehmen mit dem Grundstücksnachbarn beim Ölz-Standort in Dornbirn-Wallenmahd rund um einen möglichen Grundstückskauf. Bei dem Verhandlungspartner handelt es sich um die Textil- und Gewerbeparkfirmengruppe Fussenegger. Ölz habe dabei eine Option auf den Kauf eines 1,4 Hektar großen Grundstückes in der näheren Nachbarschaft bekommen, so Geschäftsführer Bernhard Ölz. Das Grundstück sei erst jetzt, auch durch die Mithilfe der Stadt Dornbirn, aktuell geworden.

Man sei sehr erfreut darüber, dass sich die Fussenegger-Gruppe bereit erklärt habe, mit dem Backwarenhersteller über einen möglichen Verkauf zu verhandeln. “Als Vorarlberger Familienunternehmen ist es unser Ziel, in Vorarlberg tätig zu sein und auch hier neue Arbeitsplätze zu schaffen”, so Bernhard Ölz. “Aus ökologischen und logistischen Gründen suchen wir einen möglichst naheliegenden Standort, also in geringer Distanz zu unseren bestehenden Bäckereien.”

Trotzdem weitere Grundstücke notwendig

Mit diesem zusätzlichen rund 1,4 Hektar großen Grundstück von Fussenegger könnte Ölz eine Erweiterung am Standort Dornbirn-Wallenmahd umsetzen. Dabei gehe es um die erste Bauetappe in den Erweiterungsplänen. Es handle sich also um eine wichtige mittelfristige Entwicklungslösung. Die gesamte geplante Zukunftsentwicklung könne in Dornbirn-Wallenmahd aber auch mit diesen Erweiterungsflächen nicht realisiert werden. Für die folgenden Bauetappen müsste Ölz nach wie vor nach geeigneten Flächen suchen, so das Unternehmen.

(WPA)