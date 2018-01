Meister und Euro-League Teilnehmer gastiert in der Stadthalle

Am Samstag empfangen die Dornbirner im Spitzenspiel den aktuellen Schweizer Meister, Euroleague und Cup-Final Four Teilnehmer Montreux in der Stadthalle.

Die Westschweizer fahren zur Zeit ein hartes Programm, in der Euroleague muss der amtierende Schweizer Meister gegen die europäischen Topteams FC Barcelona, Forte dei Marmi und SL Benfica ordentlich Leergeld bezahlen, dafür läuft es in der heimischen Meisterschaft wie am Schnürchen. Der Titelverteidiger rangiert aktuell mit einem Spiel weniger auf Rang 2, feierte zuletzt drei Siege in Folge und hat mit Terns Torrens (9 Spiele, 24 Tore) den gefährlichsten Angreifer und zweitbesten Ligascorer im Team. Zudem wechselte kurz vor dem Transferende als weitere Verstärkung Silva Flavio von Genéve RHC in die Waadtländer Riviera.

Im Duell der letztjährigen Halbfinalpaarung wollen die Dornbirner nicht nur die Siegesserie der Westschweizer brechen, sondern sich auch für das knappe Ausscheiden um den Finaleinzug revanchieren. Aber nicht nur dass, für die Gende-Boys zählt im Moment im Kampf um einen Playoff-Platz jeder Punkt und wenn welche gegen den traditionsreichsten Verein aus der Schweiz eingefahren werden könnten, umso schöner.

Es wird ein hartes Stück Arbeit aber die Dornbirner sind bereit und hoffen wie zuletzt im CERS-Cup Heimspiel auf eine volle Halle und den Rückhalt der schwarz-gelben Anhängerschaft.

Im Anschluss an die NLA-Partie kämpfen die U20-Junioren weiterhin um ihre weiße Weste zu verteidigen. Die Mannen um Coach Dominique Kaul haben noch kein Spiel verloren und sind nur aufgrund weniger absolvierten Spiele wie Tabellenführer Uttigen auf Position 2.

Schweizer NLA

Samstag, 20. Januar 2018, 17 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn vs. Montreux HC

19 Uhr, U20 vs. Montreux HC