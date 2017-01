Meister Play-off zum Greifen nahe

Der HC Walter Buaba zwischen Hölle und Himmel. So geschehen im zweitletzten Heimspiel im Grunddurchgang der VEHL-1 gegen den Dritten Ice Tigers Dornbirn. Schon nach 27 Sekunden lag die Truppe um Terence Hämmerle im Rückstand. Nach 38 Minuten waren die Walter Buaba Cracks sogar mit 2:4 hinten und der so erhoffte Erfolg war in weiter Ferne. Allerdings machte Simon Hämmerle im letzten Spielabschnitt mit seinen beiden Toren innert 33 Sekunden (!) den 2:4-Rückstand wett. In der Schlussphase trafen Meusburger und Kofler zum vielumjubelten 6:4-Sieg. Mit 4:0 Toren gewann Walter Buaba das letzte Drittel und die Teilnahme am Meister Play-off in der höchsten Spielklasse des Landes ist zum Greifen nahe. Vor dem letzten Spiel gegen EHC Bischof Feldkirch liegt Walter Buaba auf Rang vier mit 13 Punkten.

Am Sonntag, 5. Februar, 17.30 Uhr, Gastra, braucht Walter Buaba gegen das Schlusslicht Bischof Feldkirch ein Sieg in der Overtime, dann spielt man mit den Topklubs um den Meistertitel. Ansonsten wäre die Saison beendet.

VEHL-1: HC Walter Buaba – Ice Tigers Dornbirn 6:4 (2:1, 0:3, 4:0)

Torfolge: 27 Sekunden 0:1 Bereuter, 15. 1:1 Inkert, 18. 2:1 Kofler, 28. 2:2 Pohl, 31. 2:3 Pohl, 38. 2:4 Bereuter, 53. 3:4 Simon Hämmerle, 53. 4:4 Simon Hämmerle, 57. 5:4 Meusburger, 59. 6:4 Kofler