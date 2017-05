Meister Chelsea ließ sich bei 4:3 gegen Watford feiern

Die "Blues" besiegten Watford mit 4:3 - © APA (AFP)

Der neue englische Fußballmeister Chelsea hat sich im ersten Heimspiel nach dem vorzeitigen Titelgewinn von seinen Fans feiern lassen und am Montagabend einen weiteren Erfolg gefeiert. Die “Blues” besiegten an der Stamford Bridge Watford mit 4:3. Watfords ÖFB-Nationalspieler Sebastian Prödl erhielt in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte.