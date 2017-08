Meister Chelsea fügte Everton erste Saisonniederlage zu

Eines der Tore für Chelsea erzielte der Spanier Cesc Fabregas - © APA (AFP)

Der englische Fußball-Meister Chelsea hat in der Premier League seinen zweiten Saisonsieg im dritten Spiel gefeiert. Die “Blues”, die auf ihren gesperrten Kapitän Gary Cahill verzichten mussten, setzten sich am Sonntag zuhause an der Stamford Bridge mit 2:0 gegen Everton durch. Die Tore für Chelsea erzielten die beiden Spanier Cesc Fabregas (27. Minute) und Alvaro Morata (40.).