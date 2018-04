Meischberger wird zur Millionenprovision befragt

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere wird am Mittwoch die Einvernahme des Zweitangeklagten, Grassers Trauzeugen Walter Meischberger, fortgesetzt. Richterin Marion Hohenecker befragt Meischberger am 31. Verhandlungstag zur Millionenprovision, die bei der 2004 erfolgten Privatisierung der Bundeswohnungen floss.

Er sei damals davon ausgegangen, dass die Provision – ein Prozent der Barsumme des Kaufpreises – vom gesamten Österreich-Konsortium getragen werde, sagte Meischberger bei der Einvernahme. Tatsächlich floss das Geld nur von einer Immofinanz-Firma an Hocheggers zypriotische Firma Astropolis, von dort gelangte es auf drei Konten in Liechtenstein. Die Vertreter der RLB OÖ bestreiten, dass sie auch Geld gezahlt haben. Der frühere Immofinanz-Chef Karl Petrikovics, einer der Angeklagten, gibt hingegen an, dass der Provisionsteil der RLB OÖ intern zwischen den beiden Gesellschaften rückverrechnet wurde.