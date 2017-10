Meinungsfreiheit in Polen laut Amnesty eingeschränkt

Schwere Zeiten für polnische Demonstranten - © APA (AFP)

Friedliche Demonstranten sind in Polen laut Amnesty International massiven Repressalien ausgesetzt. Protestierende würden von der Polizei überwacht, bedroht und sogar strafrechtlich verfolgt, heißt es in einem Bericht, den die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag in Berlin vorstellte. Die gesetzlichen Einschränkungen des Versammlungsrechts müssten zurückgenommen werden, fordert Amnesty.