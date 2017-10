Meinl-Reisinger bleibt dem Wiener Rathaus treu

Meinl-Reisinger plant für Wien-Wahl 2020 - © APA

Die Partei- und Klubchefin der Wiener NEOS, Beate Meinl-Reisinger, wird ihr Nationalratsmandat nicht annehmen. Das teilte sie am Donnerstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Sie wolle als Spitzenkandidatin die NEOS in die nächste Wien-Wahl, die laut Plan 2020 ansteht, führen – und vielleicht einmal die Aufgabe der Wiener Bürgermeisterin wahrnehmen, wie sie anmerkte.