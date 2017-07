Meininger Kinderhausbau auf Schiene

Meiningen. (ceg) Das Konzept zu Betreuung der 1-4 jährigen Kinder in Meiningen wurde vergangenen Sommer einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Nach intensiven Planungsarbeiten wurde nun in den vergangenen Wochen das Haus, unweit von Kindergarten und Volksschule errichtet. Verantwortlich für den Bau zeichnete sich die Röthner Firma Dobler Holzbau. Rund 1,4 Millionen Euro investiert die Gemeinde Meiningen um künftig die Kleinkinderbetreuung in der Kommune sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit dem Verein Vorarlberger Tagesmütter werden rund 20 Kinder ihren Platz finden. Finanziert wird die Einrichtung durch die Kommune, Förderungen des Landes sowie Elternbeiträgen. Die Kosten für die Eltern richten sich nach Alter, Betreuungszeit und Verpflegung. Die Versorgung der Mittagessen voraussichtlich die Aqua Mühle Frastanz. Die bestehende Spielgruppe „Moaniger Zwergle“ wird in den neuen Zwergengarten integriert, die beiden Betreuerinnen werden auch weiterhin die Kinder begleiten. Nach Abschluss der Baumeisterarbeiten erfolgt kommenden Freitag um 16 Uhr die große Firstfeier. Vor Ort informieren Bürgermeister Thomas Pinter sowie Baureferent Dr. Heribert Zöhrer die interessierte Bevölkerung über den Bau, das Betreuungskonzept und die weiteren Schritte. In den kommenden Monaten erfolgt der Innenausbau. Die Fertigstellung und der Bezug der Räumlichkeiten sind für Jänner 2018 geplant.