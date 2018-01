Meiniger Musikverein blickt stolz zurück

Bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Musikverein Meiningen blickte man auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Meiningen Der Musikverein Harmonie Meiningen wurde am 20. Juni 1886 als musisch-kultureller Verein gegründet und hat auch über 130 Jahre später noch einen hohen Stellenwert in der Gemeinde.

Dabei zeigt sich MV Obmann Gerd Fleisch sehr erfreut, dass die vereinseigenen Veranstaltungen, Konzerte und auch die Haussammlung in der Bevölkerung jedes Jahr sehr gut angenommen und besucht werden. Auch der Rückblick auf das vergangene Jahr war für den Vorsitzenden äussert positiv: „Mit Stolz und tollen Erinnerungen und Erlebnissen kann unser Musikverein auf das Jahr 2017zurückblicken“, so Gerd Fleisch. Bei einem Rückblick kamen dann zahlreiche Veranstaltungen zusammen – vom Frühjahrskonzert, welches auch jährlich der Höhepunkt ist, über das traditionelle Dorffest mit Traktorentreffen bis zum Musikausflug nach Wanfried. Dazu war der Musikverein auch im Jahr 2017 bei vielen Aktivitäten und Ausrückungen in der Gemeinde, sei es kirchlich, weltlich oder kulturell präsent. Mit allen Ausrückungen und Proben ergab dies im gesamten Jahr 75 Termine.