Unsere neue VOL.AT App ist da

Mit der neuen VOL.AT App erhalten Sie News aus Vorarlberg, Österreich und dem Rest der Welt bequem aufs Handy. Neben den bewährten Services rücken wir Ihre Gemeinde und Artikel sowie Informationen wie zum Beispiel die meist gelesenen oder kommentierten Artikel in den Fokus. Neu ist auch der überarbeitete ANTENNE VORARLBERG Player.

Durch Antippen und Wischen nach rechts oder links bewegen Sie die App wie einen magischen Würfel! Es versteckt sich allerhand Wissenswertes auf mehreren Seiten.

#1 Startseite

Die reinste Informationsquelle. Auf der Startseite finden Sie alle News aus Vorarlberg und der ganzen Welt.

Was auf dem (welt)politischen Parkett passiert, wer gerade ausrutscht oder sich festhält. Was sich in der Kunst- und Kulturszene abspielt. Und welche technischen Gadgets den Technikmarkt revolutionieren. All das kann man auf der Startseite erfahren. Scrollen Sie sich bequem durch alle Nachrichten aus dem In- und Ausland.

#2 Meine Gemeinde

Die virtuelle Buschtrommel. Sie wollen wissen, was in Ihrem Dorf vor sich geht? Hier finden Sie alle News.

Egal ob Sie sich für Hochzeiten, Geburten und Trauerfälle interessieren. Oder den Ausbau der Kanalisation und die Neueröffnung der Bücherei in Ihrem Heimatort in Vorarlberg. Hier finden Sie Artikel, Informationen und Vereinsnachrichten und sind immer bestens informiert. Wählen Sie einfach Ihre Gemeinde aus: Ihre Einstellung bleibt gespeichert, kann aber jederzeit durch eine andere Auswahl ersetzt werden.

#3 Wetter in Echtzeit

Besser als jeder Wetterfrosch. Hier warten verlässliche Wetter-Prognosen für jeden Ort im Ländle – und ganz Österreich – auf Sie.

Es ist vorhersehbar! Nicht nur, ob Sie besser mit Schirm oder der Sonnenbrille im Gepäck den Tag genießen. Sondern auch ob das ideale Segelwetter auf Sie wartet. Außerdem begleitet Sie das Live-Wetter durch den ganzen Tag und verrät aktuelle Temperaturen, Niederschlagsmenge und Sonnenscheindauer, sowie die stündliche Entwicklung. Besonders spannend ist der Blick auf das Wetterradar. Und natürlich die Vorschau für die nächsten 5 Tage!

#4 Bonusseite

Auf der Bonusseite warten immer neue Sonderthemen auf Sie. Denn VOL.AT rückt regelmäßig Spannendes in den Mittelpunkt.

Egal ob das Thema Hochzeit aufgegriffen wird oder das VOL.AT Sommergewinnspiel gerade online ist, in der neuen App findet sich alles zum aktuellen Spezial-Thema auf der Bonusseite. Und sollte gerade kein Sonderthema behandelt werden, können Sie trotzdem Spannendes entdecken. Denn dann steht hier ländleanzeiger.at mit 60.000 Kleinanzeigen bereit. Finden Sie Ihr Lieblingsstück!

#5 Social

Der Top Themen Bereich für alle. Diese Würfelseite zeigt Ihnen Videos und Bilder, aber auch Live-Leserkommentare auf Facebook. Und ein integrierter Antenne-Web Radio für unterwegs.

Hier steht alles bereit, was für brennendes Interesse sorgt. Und über das man spricht! Nämlich die VOL.AT Top Artikel und Top Videos. Leserkommentare und die beliebten Wohin Tipps. Sie lieben Instagram-Pics? Oder sind mit Facebook verbunden? Hier können Sie Ihre Social Media Lust ausleben. Und ein integrierter Antenne-Web Radio für unterwegs ist hier zu finden.

