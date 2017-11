Mein Ländleauto: Das ist der glückliche Gewinner!

Dem Aufruf zum Gewinnspiel von ländleauto.at in Kooperation mit Autohaus Hard sind zahlreiche Teilnehmer gefolgt – kein Wunder, stand doch ein schicker KIA Rio auf dem Spiel. „Wieso sollst gerade du den Gebrauchtwagen gewinnen?“. Diese Frage galt es zu beantworten – so kreativ wie möglich. Nun steht der Gewinner fest. Wir gratulieren!

“Ich sollte dieses Auto gewinnen, damit ich nicht immer meine Mama fragen muss, ob ich sie zur Arbeit fahren soll damit ich das Auto am Nachmittag habe. Ebenfalls wäre es auch fein, um damit manchmal zum Studium nach Innsbruck zu fahren und meine Mama deswegen trotzdem noch ein Auto in Vorarlberg hat. Mit dem Traktor vom Video funktioniert das natürlich nicht so gut.”, so seine Begründung dazu.