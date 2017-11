„Mein größter Wunsch, dich zu finden“

Buchautorin Claudia Strobl hat sich mit ihrem Buch einen Herzenswunsch erfüllt

Lustenau. Schon in der Volksschule war Claudia Strobl vom Schreiben fasziniert. Die jetzt 50-jährige hatte viel Fantasie, welche sie in ihren Aufsätzen einfließen ließ. Sie schrieb für ihre Mama Gedichte zum Muttertag und Geburtstag. „Das ging so weit, dass ich später einen Kurs für kreatives Schreiben belegte“, erinnert sich die Autorin auch an eine kleine Anekdote. „Ich hatte ein weißes Blatt Papier vor mit, welches ich beschreiben musste“. Sie beschrieb eine Weide mit Kühen, die nach und nach das saftige Gras fraßen, bis nichts mehr übrig war. Dann war das Papier wieder weiß. Als Claudia zehn Jahre alt war, passte sie auf die Hunde einer befreundeten Familie auf, während diese im Urlaub war. Die Abenteuer, die sie mit den Tieren in der Zeit erlebte, schrieb sie auf. So entstand ihr erstes Büchlein. Ihre Kreativität lebte sie mit Theaterbesuchen und dem Schreiben der Schülerzeitung der Handelsschule und später auch der Absolventenzeitung aus. „So lernte ich die tollen Schauspieler am Landestheater in Bregenz kennen und war auch viel Backstage. Ein ganzes Jahr machte ich die Zeitung ganz alleine. Zum Schluss baute ich mir jedoch ein ganzes Team auf.“ Auch heute noch ist Claudia Strobl mit dem Theater sehr verbunden und pflegt gute Kontakte zu einzelnen Schauspielern. Doch im Hinterkopf hatte sie nur einen Gedanken: sie wollte ein Buch schreiben.

Inzwischen ist Claudia eine Frau in den besten Jahren. Sie strahlt Jugendlichkeit und Lebensfreude aus, ist wieder gerne unter Leuten. Doch das war nicht immer so. Sie war innerlich zerrissen, ängstlich, schlitterte in ein Burnout und hatte auch Probleme mit sprachlicher Ausdrucksform. Sie meinte, nicht mehr in ihre Familie zu passen. Bis sie erfuhr, dass der Mann ihrer Mutter nicht ihr leiblicher Vater war. Also begab sie sich auf die Suche nach ihrem wirklichen Papa. „Ich war 28 Jahre alt, als ich ihn endlich fand.“ Die Suche nach ihrem Vater machte sie zum Thema ihres aktuellen Buches. Sie erzählt in diesem Buch die wundersame Geschichte der Melanie, die auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater ist. Geprägt von ihren eigenen Erlebnissen nimmt Claudia Strobl die Leser mit auf eine emotionale Reise, in der Fantasie und Realität dicht miteinander verwoben sind. Fünf Jahre gab sich für ihr Buch Zeit. Fünf Jahre Aufarbeitung. Dann, eine Schreibblockade. Liebe Freunde in Indien haben sie eingeladen. In dem spirituellen Land fiel es ihr plötzlich ganz leicht, ihr Buch fertigzustellen. Ihre Freunde haben sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften unterstützt. „Aus ganzem Herzen möchte ich auch meinem Mann Martin, den ich schon aus dem Sandkasten kenne und meinen Kindern Lukas und Jessica danken, dass sie mich auf meinem nicht immer einfachen Weg begleiten.“ Die Erfahrungen haben Claudia gelehrt, dass es wichtig ist, seine eigenen Wurzeln zu finden, lernen Hilfe anzunehmen und nicht immer nur die Gebende zu sein. „Man sollte Menschen nicht nach Äußerlichkeiten beurteilen und auch nicht gleich aufgeben, wenn man vor Problemen steht. Ganz wichtig ist, verzeihen und auch vergeben zu können“. LAG