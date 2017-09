Mei-Pochtler bietet um Wolford mit Konsortium

Gebot für Wolford: Mei-Pochtler sieht sieht keinen Interessenkonflikt - © APA

Die ehemalige Vorsitzende des Vorarlberger Strumpfherstellers Wolford, Antonella Mei-Pochtler, wird nicht nur mit eigenem Geld um die zum Verkauf stehenden Mehrheitsanteile an dem Unternehmen bieten. Hinter ihr stehe ein internationales Konsortium mit Erfahrungen im Retail-Bereich in den USA und Asien, so Mei-Pochtler in der aktuellen “trend”-Ausgabe. “Dahinter stecken mehrere Familiy Offices.”