Mehrwöchige Pause für Wiesberger wegen Handgelenksverletzung

Wegen der verpassten "Players-Championship" hat Bernd Wiesberger eine dreiwöchige Turnierpause gedroht. Nun fand der Österreicher mit Sizilien ein Ersatzturnier, muss wegen einer Verletzung aber den Start absagen. "Leider habe ich mir während einer Golfrunde eine Bänderverletzung im Handgelenk zugezogen und werde die nächsten Wochen pausieren müssen", schrieb Wiesberger in den sozialen Netzwerken.

“Kein guter Tag heute!”, begann der Weltranglisten-60. seinen Eintrag auf Facebook und Twitter. Die Teilnahme am Turnier in Sizilien sei nun nicht möglich. “Der Fokus liegt nun auf einer vollständigen Genesung und stärker als zuvor zurückzukommen.”

Wiesberger hat wegen des Rückfalls in der Weltrangliste erstmals seit längerem bei den “Players-Championship”, dem mit 10,5 Mio. Dollar dotierten Flagship-Event der PGA kommende Woche in Ponte Vedra Beach in Florida, keinen Startplatz. Um drei turnierfreie Wochen zu vermeiden, wollte er auf der European Tour die Sizilien Open ab 10. Mai in Agrigento in Angriff nehmen.