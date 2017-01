Mehrheit der Türken lehnt Präsidialsystem ab

Die Türken sind gegen ein Präsidialsystem - © APA (AFP)

Laut einer Umfrage des türkischen Meinungsforschungsinstituts Gezici lehnen die meisten Türken das von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem ab. In der in türkischen Medien am Donnerstag veröffentlichten Befragung gaben 58 Prozent an, gegen solch ein Präsidialsystem stimmen zu wollen.