Mehrheit der Österreicher sieht Nutzen der EU-Mitgliedschaft

Österreicher sind aber noch immer skeptischer als der EU-Durchschnitt - © APA (AFP)

Eine Mehrheit der Österreicher sieht laut einer Umfrage in der EU-Mitgliedschaft einen Vorteil. 53 Prozent der Befragten in Österreich erklärten laut einer am Mittwoch veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des EU-Parlaments, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert habe. Dies sind um fünf Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr.