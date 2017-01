Trump macht auch den Österreichern Angst - © APA (AFP)

56 Prozent der Österreicher sind laut einer Umfrage über die Auswirkungen der Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf Europa und die Welt besorgt. Wie das Nachrichtenmagazin “profil” in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, zeigten sich in der vom Institut Unique Research durchgeführten Befragung nur 36 Prozent nicht oder eher nicht in Sorge.