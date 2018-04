Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Am Freitag ist es in Urnäsch in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen. Es entstand ein Gebäudeschaden von rund 100.000 Schweizer Franken.

Am Freitag Kurz nach 12.00 Uhr meldete ein Bewohner, dass im Haus ein Brand ausgebrochen sei. Die ausgerückten Feuerwehren von Urnäsch, Waldstatt, Hundwil und Herisau konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner das Brandobjekt selbständig verlassen. Es wurden keine Personen verletzt.