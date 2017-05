Mehrere Verletzte bei Unfall mit Kutsche in Südsteiermark

Bei einem Unfall mit einer Kutsche sind am Samstagnachmittag in der Südsteiermark drei Mädchen verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Eines der beiden Zugpferde scheute schon beim Beginn der Kutschenfahrt in Leutschach (Bezirk Leibnitz). Die Kutscherin stürzte zu Boden, ebenso wie einige Fahrgäste. Drei der zum Großteil jungen Passagiere wurden ins Spital gebracht.

Die Familie – zwei Erwachsene und fünf Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren – wollte gegen 16.00 Uhr auf dem Reiterhof in Leutschach eine Ausfahrt unternehmen. Am Kutschbock des zweispännigen Gefährts saßen die Kutscherin und ihre Tochter, die Familie nahm dahinter Platz. Unmittelbar nach dem Losfahren scheute eines der beiden Pferde und bäumte sich auf. Dadurch wurde die Lenkerin vom Kutschbock gerissen und stürzte zu Boden. Deren Tochter ergriff geistesgegenwärtig die Zügel und konnte die durchgehenden Pferde mitsamt der Kutsche in einer angrenzenden Pferdekoppel anhalten. Bis auf die Tochter der Kutscherin und einen vierjährigen Buben stürzten bzw. sprangen alle Fahrgäste ab und erlitten dabei Verletzungen unterschiedlichen Grades. Ein zehnjähriges Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 des ÖAMTC in die Kinderklinik nach Graz geflogen. Zwei weitere verletzte Mädchen wurden mit dem Rettungswagen ebenfalls in die Grazer Kinderklinik gebracht. Alle anderen wurden ambulant behandelt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken