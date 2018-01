Mindestens 26 Tote nach Doppel-Selbstmordanschlag in Bagdad

Das Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad ist Montag früh von zwei Explosionen erschüttert worden, bei denen es sich nach ersten Meldungen aus Sicherheitskreisen um Selbstmordanschläge gehandelt hat. Dabei sind mindestens 26 Menschen getötet worden. 90 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Arzt Abdel Ghani al-Saadi, Gesundheitsdirektor für den Ostteil der irakischen Hauptstadt.

Ein Sprecher des gemeinsamen Einsatzkommandos von Armee und Polizei hatte zuvor von 16 Toten gesprochen. Die beiden Selbstmordattentäter sprengten sich demnach auf dem Platz Al-Tajjaran im Zentrum von Bagdad in die Luft. Erst am Samstag hatte es in Bagdad einen Selbstmordanschlag mit mehreren Toten gegeben.