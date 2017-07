Mehrere Tonnen Elfenbein in Vietnam beschlagnahmt

Elfenbein im Wert von 1,8 Mio. Euro entdeckt - © APA (AFP)

Die vietnamesische Polizei hat im Norden des Landes mehr als 2,7 Tonnen Elfenbein beschlagnahmt. Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer, der die Stoßzähne transportierte, wurde festgenommen, wie die Zeitung “Tuoi Tre” am Sonntag berichtete. Der Fahrer behauptete, er habe nicht gewusst, was er da an Bord hatte. Er sei im Süden Vietnams angeheuert worden, um die Lastwagenladung nach Hanoi zu bringen.