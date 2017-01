Kapitän von Unglücksfähre festgenommen und verhört

Der Brand ging von einem Aggregat zur Stromerzeugung aus - © APA (AFP)

Nach dem Fährunglück in Indonesien mit mindestens 23 Toten hat die Polizei den Kapitän des Schiffs festgenommen. Der Mann, der nach dem Unglück als Erster von Bord gesprungen sein soll, sei noch am Sonntag festgenommen worden und werde zum Feuer an Bord befragt, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn wird wegen fahrlässigen Verhaltens ermittelt.