Mehrere Lawinenabgänge in Vorarlberg

Nach einem Lawinenabgang in Brand konnte ein Bergsteiger nur mehr tot geborgen werden.

Unverletzt blieben in Vorarlberg am Samstag und am Sonntag ein 33 Jahre alter Franzose und ein 33 Jahre alter Deutscher nach Lawinenabgängen. Der Franzose wurde am Samstag gegen 15.30 Uhr im Bereich Hasenbühl in Damüls im Bregenzerwal rund 80 Meter von einer Lawine mitgerissen und blieb bis zum Hals im Schnee stecken. Der Mann, der mit zwei Begleitern im freien Gelände unterwegs gewesen war, konnte sich aber selbst befreien. In Bereich des Walmendingerhorns (1.990 Meter) in Mittelberg im Kleinwalsertal löste ein 33-jähriger Deutscher am Sonntag gegen 11.00 Uhr abseits gesicherter Pisten eine Lawine aus, die ihn rund 50 Meter mitschleifte und bis zum Hals begrub. Der Skifahrer hatte sein Lawinenairbag auslösen können und befreite sich selbst aus dem Schnee. Er wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.