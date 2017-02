Mehrere Auffahrunfälle im Urlauberreiseverkehr in NÖ und OÖ

Rund 15 Fahrzeuge waren in St. Valentin betroffen - © APA

Auf der A1 (Westautobahn) ist es am Samstag bei St. Valentin in Richtung Salzburg kurz vor 12.00 Uhr zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten mit. Im starken Reiseverkehr zum Semesterferienbeginn in Ostösterreich waren demnach insgesamt 15 Fahrzeuge kollidiert, davon allein bei einem Crash rund zehn Wagen. Sechs Personen wurden leicht verletzt.