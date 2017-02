Mehrere Alpinufälle in Vorarlberg

Am Sonntag ereigneten sich mehrere Alpinunfälle in Vorarlberg. - © LPD Vorarlberg/VOL.AT

Am Sonntag ereigneten sich in Vorarlberg mehrere Alpinunfälle. Bei einem Schiunfall mit Fahrerflucht am Heuberg wurde ein 13-jähriger Schifahrer verletzt, ein Tourengeher bieb bei einem Lawinenabgang im Silbertal unverletzt und eine 28-Jährige verletzte sich auf dem Rückweg vom Aprés Ski.